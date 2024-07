Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 02.07.2024 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Flasche mutwillig gegen Fahrzeug geworfen; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in Waldkappel mutwillig eine Bierflasche gegen die Tür eines geparkten blauen VW-Transportes mit Ladepritsche geworfen und dadurch einen Schaden von 500 Euro verursacht. Der Vorfall wurde heute Morgen bei den Beamten in Eschwege als Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Montag 18.00 Uhr und Dienstag 06.00 Uhr in der Wehrgasse, wo der Transporter auf einem Hof abgestellt war. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Reifen an zwei Pkw platt gestochen; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Sontra ist am Dienstagmorgen in zwei Fällen Anzeige wegen Sachbeschädigung an Pkw erstattet worden. Demnach haben Unbekannte an den Fahrzeugen jeweils die Reifen zerstochen. In einem Fall ist ein schwarzer Renault Megane betroffen, bei welchem die Täter beide Reifen der Beifahrerseite zerstachen und so einen Schaden von 200 Euro anrichteten. Die Tat ereignete sich in der Hüttenstraße zwischen 01.30 Uhr und 02.00 Uhr am heutigen Dienstagmorgen. Bei einem weiteren Fall ist in der Bergstraße an einem schwarzen Fiat Seicento der rechte Hinterreifen zerstochen worden. Der Schaden wird hier mit 100 Euro angegeben. Festgestellt wurde der Schaden am Dienstagmorgen gegen 08.25 Uhr. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Beim Ausparken Auto touchiert; Schaden 1500 Euro

Eine 58-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen hat beim Ausparken ein anderes Auto touchiert und dadurch einen Schaden von insgesamt 1500 Euro verursacht. Der Unfall ereignete sich am Dienstag um 10.32 Uhr in der Walburger Straße auf dem Parkplatz unterhalb der ehemaligen Tankstelle. Die Schäden werden mit 1000 Euro (Verursacherin) und 500 Euro angegeben.

