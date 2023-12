Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fünf Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

L1145/ Oberweißbach-Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1145. Ein 42-Jähriger fuhr kurz vor 15 Uhr die Strecke von Oberweißbach kommend in Richtung Neuhaus am Rennweg entlang. In einer Linkskurve verlor der Mann dann aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem entgegenkommenden PKW frontal zusammen. In dem PKW des 42-Jährigen saßen noch zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren. Im entgegenkommenden PKW befand sich eine 24-Jährige sowie ein 26-jähriger Mitfahrer. Alle fünf Personen wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Neben der Feuerwehr waren auch Abschleppdienste am Unfallort eingesetzt, um die demolierten Fahrzeuge zu bergen. In diesem Zusammenhang kam es zur zeitweisen Vollsperrung- nach rund drei Stunden wurde die Strecke jedoch wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Tragischerweise kam es nachträglich zum Tod eines ungeborenen Kindes bei einer der Unfallbeteiligten- die möglichen Zusammenhänge und Hintergründe sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

