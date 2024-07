Polizei Eschwege

POL-ESW: Straßenbauarbeiten im Umfeld der Polizeistation in Hessisch Lichtenau; Teerarbeiten führen ab Mittwochnachmittag bis einschließlich Freitag zu Einschränkungen bei der Zufahrt zur Dienststelle

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Im Umfeld der Polizeistation Hessisch Lichtenau finden seit Anfang Juni umfangreiche Bau- und Sanierungsarbeiten der Straße statt.

Am heutigen Mittwoch wird ab 17.00 Uhr damit begonnen, einen Haftkleber auf den Straßenuntergrund aufzubringen. Am morgigen Donnerstag soll dann planmäßig ab 07.00 Uhr mit der Asphaltierung der neuen Fahrbahndecke begonnen werden, die in der Folge dann für ca. 24 Stunden nicht befahren werden darf. Im Zuge dessen wird es daher bis voraussichtlich Freitagnachmittag nicht möglich sein, die Polizeidienststelle in der Industriestraße in Hessisch Lichtenau in gewohnter Weise mit dem Auto anzufahren. Es wird daher darum gebeten, auf die örtlichen Beschilderungen zu achten und im Bedarfsfalle auf Parkmöglichkeiten im erweiterten Umfeld der Dienststelle auszuweichen. Fußläufig bleibt die Dienststelle nach wie vor ohne Einschränkungen erreichbar, der Dienstbetrieb wird durch die Maßnahme nicht beeinträchtigt.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell