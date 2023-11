Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Physiopraxis

Gillenfeld (ots)

Wie am 17.11.2023 bereits berichtet wurde, ereignete sich im Bereich von Daun der Diebstahl aus einer Physiopraxis.

Am 16.11.2023 zsichen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einer Physiopraxis in der Leopoldstraße in Daun. Hier entwendeten sie in einem unbeobachteten Moment Bargeld aus einer Geldkassette und entfernten sich.

Am 22.11.2023 nun gegen 19:15 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einer Physiopraxis im Bereich von Gillenfeld, hier in der Straße "Auf dem Hof". In einem unbeobachteten Moment gelang es den Tätern die Praxis zu betreten und Bargeld aus einer Kasse zu entwenden.

Aufmerksamen Zeug*innen fiel ein weißer Kastenwagen auf, welcher sich im Tatzeitraum schnell entfernte.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell