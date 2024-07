Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.07.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Gestern in der Frühe um 04:30 Uhr befuhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die Bundestraße 249 von Wanfried kommend in Richtung der Kreisstadt. Dabei kreuzte ein Dachs die Fahrbahn. Aufgrund von Gegenverkehr konnte der 36-Jährige dem Tier nicht ausweichen, weshalb es zur Kollision mit dem Tier kam. Das Tier verendete am Unfallort und es entstand Sachschaden am Pkw.

Streit auf dem Werdchen

Gegen 11 Uhr kam es gestern auf dem Werdchen zu einem Streit zwischen einem 44-jährigen Inhaber eines Schaustellerbetriebes aus Göttingen und einem 30-Jährigen aus dem Rhein-Erft-Kreis. Nach dem zunächst verbalen Streit gab es ein Handgemenge, bei dem der 44-Jährige von dem 30-Jährigen geschlagen wurde. Zunächst versuchten Zeugen, die Streithähne zu trennen, als schlussendlich die Polizei schlichtend eingriff. Da der 44-Jährige den 30-Jährigen schubste und am Ende beide Personen verletzt waren, ermittelt die Polizei nun gegen beide Personen wegen Körperverletzung. Eine Beleidigung soll auch geäußert worden sein. In ein Krankenhaus musste niemand.

Sattel entwendet

Zwischen 15 Uhr und 15:20 Uhr hatte gestern ein 21-Jähriger aus Eschwege sein E-Bike vor einem Elektronikfachmarkt in der Dünzebacher Straße in Eschwege abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, fehlte der Sattel samt Stange im Wert von 180 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0.

Fahrzeug weggerollt und Schaden verursacht

Gestern gegen 16:30 Uhr stellten ein 42-Jähriger und eine 49-Jährige aus Eschwege ihre beiden Pkw ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Niederhoner Straße in Eschwege. Da der 42-Jährige sein Fahrzeug nicht ausreichend gegen Wegrollen sicherte, rollte es gegen das Fahrzeug der 49-Jährigen, wodurch ein Sachschaden von 200 EUR entstand. Verletzt wurde niemand.

E-Scooter geklaut

Um kurz vor 19 Uhr des gestrigen Donnerstags entwendeten Unbekannte den E-Scooter eines 32-Jährigen aus Sontra. Dieser hatte das Fahrzeug mit dem Versicherungskennzeichen 854 WTJ zuvor in der Reichensächser Straße in Eschwege im Bereich der Kreuzung zur Augustastraße bei einer Fahrschule ungesichert abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0.

Mit E-Scooter gestürzt

Gegen 22 Uhr befuhr gestern eine 56-Jährige aus Eschwege die Straße Unter dem Berge in Eschwege mit ihrem E-Scooter. Bei dem Versuch, auf den Gehweg zu wechseln, unterschätzte sie die Höhe des Bordsteins und stürzte zu Boden. Leicht verletzt wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht.

Polizei Sontra

Paketband über Straße gespannt

Ein 51-Jähriger aus Sontra befuhr gestern gegen 22:30 Uhr die Fuldaer Straße aus Richtung Hornel in Richtung der Sontraer Stadtmitte. Im Bereich Andreastor war ein Paketband über die Straße gespannt, durch das der 51-Jährige hindurch fuhr. Verletzt wurde niemand, Sachschaden enstand nicht. Die Polizei ermittelt nur wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise bitte an die Polizeistation Sontra unter 05653 9766-0.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um kurz vor 16 Uhr des gestrigen Donnerstags befuhr ein 45-Jähriger aus Ludwigsau (Hersfeld-Rotenburg) mit seinem die B27 aus Richtung Göttingen kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf, während ein 74-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Berkatal die L3464 aus Richtung Wendershausen in Richtung Einmündung zur B27 befuhr. An der genannten Einmündung übersah der 74-Jährige den Pkw des Ludwigsauers, weshalb es zum Zusammenstoß ohne Verletzte kam. Sachschaden: 2.000 EUR.

Wildunfall

Um kurz nach 23 Uhr befuhr gestern Abend ein 67-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die Bundesstraße 80 aus Richtung Hedemünden kommend in Richtung Witzenhausen. In Höhe Freudenthal querte ein Stück Rehwild die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug Das Tier lief anschließend in Richtung Werra davon. Am rechten vorderen Kotflügel entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Pressestelle Polizeidirektion Werra-Meißner - PHK Loll

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell