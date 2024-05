POL-WHV: Pkw im Wangerland entwendet - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - Jever Verkehrsunfallflucht im Bereich Schlachte in Jever Am 24.05.2024, in der Zeit von 12:40 Uhr bis 12:50 Uhr, parkte eine Geschädigte ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße "Schlachte" in Jever. Als sie zu ihrem Pkw (Mini Cooper, FRI-Kennung) zurückkehrte, stellte sie Unfallschäden im Bereich der Front fest. Der ...

mehr