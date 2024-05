Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 24.05.2024 bis 26.05.2024

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl von Verkehrszeichen In der Zeit vom 22.05.2024, 22:00 Uhr, bis zum 24.05.2024, 07:00 Uhr, kam es im Neuengrodener Weg in Höhe der Einmündung Lönsweg zum wiederholten Male zum Diebstahl von Verkehrszeichen (VZ 605, Warnbake). Die Verkehrszeichen wurden durch die unbekannten Täter inklusive Schildermast und Halterung entwendet. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Einbruch in Bungalow Im Zeitraum vom 22.05.2024 bis zum 24.05.2024 verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam den Zugang zu einem Bungalow in der Freiligrathstraße. Da das Gebäude zum Tatzeitpunkt unbewohnt war, konnte der Täter nach bisherigen Erkenntnissen keine Beute erlangen. In diesem Zusammenhang könnte auch der Einbruch in eine auf dem gleichen Grundstück befindliche Gartenlaube stehen. Hierbei sind vom Täter Gartengeräte erlangt worden. Einbruch in Einfamilienhaus In einem längeren Zeitraum bis zum 23.05.2024 verschafften sich unbekannte Täter auf bisher nicht bekannte Weise den Zutritt zu einem leerstehenden Einfamilienhaus an der Ebkeriege. Hierbei erbeuteten die Diebe Kupfer- und Messingrohre in einem bisher nicht bekannten Umfang. Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, den 25.05.2024 gg. 21:25 Uhr, wurde der PI Wilhelmshaven/Friesland mitgeteilt, dass soeben eine augenscheinlich stark alkoholisierte Person eine Gaststätte in der Salzastraße verlassen hätte und mit einem Pkw weggefahren sei. Im Zuge der daraufhin eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die alarmierte Funkstreifenwagenbesatzung die genannte Person fahrender Weise in einem Pkw im Nahbereich antreffen. Der von dem betreffenden 70-jährigen Fahrzeugführer durchgeführte Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,98 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt. Trunkenheit im Verkehr mit Unfall Am Samstag, den 25.05.2024, gg. 21:45 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer mit dem von ihm geführten Pkw die Hooksieler Landstraße in Richtung Wilhelmshaven. Beim Befahren des Kreisels Hooksieler Landstraße/Logistikpark Langewerth verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab, wobei sich das Fahrzeug mehrfach überschlug. Im Zuge der folgenden Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Das verunfallte Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste geborgen und abgeschleppt werden. Streitigkeiten mit gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr Am 25.05.2024, gg. 16:50 Uhr, kam es im Bereich Bremer Straße zu Streitigkeiten zwischen Ex-Partnern. Im Verlaufe dieses Streites, dem sich die 19-jährige Frau mit ihrem Fahrrad fahrender Weise entziehen wollte, verfolgte der 31-jährige Mann die Frau mit seinem E-Scooter. Letztlich rammte der Mann die auf dem Fahrrad fahrende Frau, so dass diese zu Fall kam und sich leicht verletzte. Nach diesem Angriff verfolgte der Mann die Frau noch weiter. Als die junge Frau dann von einem Zeugen angesprochen und ihr Hilfe angeboten wurde, flüchtete der Täter noch vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Gegen den Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet. Verkehrsunfall Am 26.05.2024, um 02:40 Uhr, befuhr eine 51-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Flutstraße im Bereich Rüstersiel in Richtung. Als plötzlich ein Stück Wild die Fahrbahn überquerte, wich die Frau mit ihrem Fahrzeug diesem Tier aus und kollidierte hierbei mit einer halbkreisförmigen Verkehrsinsel. Durch die Kollision wurden die auf der Verkehrsinsel installierten Verkehrsschilder und auch die Bepflanzung beschädigt. Auch das Fahrzeug der wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

