Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Jever vom 24.05.2024 bis 26.05.2024

Wilhelmshaven (ots)

Jever Verkehrsunfallflucht im Bereich Schlachte in Jever Am 24.05.2024, in der Zeit von 12:40 Uhr bis 12:50 Uhr, parkte eine Geschädigte ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße "Schlachte" in Jever. Als sie zu ihrem Pkw (Mini Cooper, FRI-Kennung) zurückkehrte, stellte sie Unfallschäden im Bereich der Front fest. Der Unfallverursacher entfernte sich zwischenzeitlich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Schortens Verkehrsunfallflucht im Blumenweg in Middelsfähr In der Zeit vom 23.05.2024, 18:00 Uhr, bis 24.05.2024 08:30 Uhr, parkte ein Geschädigter seinen Pkw in Höhe des Blumenweges 22 in Middelsfähr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der Pkw (Fiat Sedici mit FRI-Kennung) im Bereich des vorderen Kotflügels der Fahrerseite sowie der dortigen Felge deutliche Beschädigungen aufwies. Die Schäden sind offenbar durch einen Verkehrsunfall verursacht worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Körperverletzung vor einer Diskothek in Schortens Am 25.05.2024, gegen 05:05 Uhr, kam es vor einer Diskothek in Schortens zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 27-jährigen Mann und einem bislang unbekannten anderen Mann. Als sich der 27-Jährige in einen Pkw setzte, versetzte der Aggressor ihm durch die geöffnete Fensterscheibe einen Faustschlag in das Gesicht, wobei sich das Opfer Verletzungen zuzog. Der Täter floh daraufhin fußläufig. Zeugen die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Sande Abkommen von der Fahrbahn mit Pkw infolge Trunkenheit in Sande Am 25.05.2024, gegen 01:10 Uhr, teilte ein aufmerksamer Zeuge mit, dass sich ein Pkw im Bereich des Loppelter Weges in Sande in der Berme neben der Fahrbahn festgefahren habe. Die aufnehmenden Polizeibeamtinnen stellten bei der Sachverhaltsaufnahme fest, dass der 23-jährige Kraftfahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,32 Promille aus. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Fahrt unter Drogeneinfluss in Sande Am 24.05.2024, gegen 21:05 Uhr, kontrollierten Polizeibeamtinnen einen 14-jährigen Fahrer eines E-Scooters im Bereich der Hauptstraße in Sande. Im Rahmen der Kontrolle stellten sie Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Dem Jugendlichen wurde eine Blutprobe entnommen und er wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwartet ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. Tageswohnungseinbruch in der Umfangstraße in Mariensiel Am 25.05.2024, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr, verschafften sich Täter, in der Abwesenheit der Geschädigten, widerrechtlich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Umfangstraße in Mariensiel. Im Inneren entwendeten sie Bargeld. Nach dem Verlassen des Objektes werden die zwei mutmaßlichen Täter von der Geschädigten bei ihrer Rückkehr im Nahbereich angetroffen, entfernen sich dann aber unter einem Vorwand mit einem blauen VW Golf mit WHV-Kennung vom Tatort. Die Tatbegehung wird erst im Nachhinein, beim Betreten des Hauses, von der Geschädigten bemerkt. Die Täter werden wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 35 Jahre alt - westasiatische Erscheinung, gebräunter Hauttyp - ca. 170cm groß - kurze schwarze Haare (von der Basecap nicht bedeckt gewesen/seitliches Kopfhaar) - Basecap (schwarz) - Blouson (schwarz) - Hose (dunkel) - männlich - ca. 40 Jahre alt - westasiatische Erscheinung, gebräunter Hauttyp - ca. 170cm groß - kurze schwarze, grau melierte Haare - Jacke (grün/oliv) - Hose (dunkel) Zeugen die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Ergänzung: Im Zuge der weiteren Sachverhaltsaufklärung wurde festgestellt, dass das von den vermutlichen Tätern benutzte Fahrzeug zuvor von einem frei zugänglichen Hof einer Hobbywerkstatt im Bereich der Liebigstraße in Wilhelmshaven entwendet worden war.

