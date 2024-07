Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 10.07.2024

Sachbeschädigung auf Verkehrsinsel; Polizei sucht Zeugen

In Bad Sooden-Allendorf haben unbekannte Täter mutwillig zwei Verkehrszeichen von einer Verkehrsinsel an der Kreuzung Wahlhauser Straße/Eichweg aus der Verankerung gerissen. Dadurch ist ein Schaden von etwa 1000 Euro verursacht worden. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Montag 20.00 Uhr und Dienstag 06.30 Uhr. Die Beamten in Bad Sooden-Allendorf ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten um Hinweise unter 05652/927943-0.

Verkehrsunfallfluchten

Um 06.20 Uhr am Dienstagmorgen ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht an der Herkules-Kreuzung in Eschwege. Beim Einbiegen vom Wolfsgraben nach links in die Reichensächser Straße stadtauswärts, touchierte ein schwarzer Transporter den Pkw einer 54-Jährigen, die vom Wolfgraben kommend geradeaus über die Kreuzung in die Augustastraße weiterfahren wollte. Bei dem Transporter soll es sich um einen Mercedes Sprinter mit KS-Zulassung (weiteres Kennzeichen bekannt) gehandelt haben. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an. Am Wagen der 54-Jährigen entstand am linken Außenspiegel ein Schaden in Höhe von 250 Euro.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich außerdem am Dienstagvormittag in Abterode. Gegen 11.10 Uhr war ein in der Ortslage geparkter Skoda Octavia an der hinteren Stoßstange beim Ausparken/Rangieren beschädigt worden. Der verursachende Pkw hatte die Fahrt dann letztlich fortgesetzt. Polizeiliche Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben schließlich Hinweise auf das verursachende Fahrzeug, so dass die Beamten die in Meißner befindliche Halteradresse aufsuchten. Dort wurde das betreffende Auto mit einer passenden Unfallbeschädigung aufgefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll zum Unfallzeitpunkt eine 65-jährige Frau mit dem Auto unterwegs gewesen sein, gegen die sich nun die weiteren Ermittlungen richten. Die Unfallschäden werden auf 1200 (geparktes Auto) und 500 Euro (Auto der Verursacherin) beziffert.

Knallgeräusche und Blitze entpuppen sich als zu lauter Fernseher und Feuerwerk

Um kurz nach 0 Uhr des heutigen Mittwochs war ein 48-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf in Sorge, da er laute Knallgeräusche und Lichtblitze in der Berliner Straße in der Badestadt wahrnahm. Zudem waren aggressive Rufe zu hören. Die sofort entsandten Streifen der Polizei Eschwege konnten nach Aufklärung am Einsatzort schließlich den 65-jährigen Nutzer einer dortigen Pension antreffen, der angab, wohl etwas zu laut ferngesehen zu haben. Die Befragung eines Passanten ergab zudem, dass zeitgleich im Bereich des Ahrenberg ein Feuerwerk stattfand. Da sich der Sachverhalt also auflöste, konnte der Mitteiler nunmehr beruhigt zu Bett gehen.

Wildunfall

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Wehretal befuhr heute Morgen um kurz nach 5 Uhr die K 39 aus Richtung Eschwege kommend in Fahrtrichtung Kassel. Zwischen Harmuthsachsen und Hasselbach überquerte plötzlich und unerwartet ein Reh die Fahrbahn und prallte gegen den PKW des 33-Jährigen. Das Tier blieb tödlich verletzt auf der Straße ligen. Am PKW entstand Sachschaden i.H.v. 1.500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Pkw-Aufbruch gescheitert - Täter verletzt sich

Um kurz vor Mitternacht bemerkte gestern ein 44-Jähriger aus Hessisch Lichtenau, wie sein unter dem Carport am Haus stehender Pkw aufgebrochen wurde und rief sofort die Polizei. Diese stellte am Tatort fest, dass ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Borken leicht verletzt im Fahrzeug saß. Offenbar hatte er zuvor ein hinteres Fenster des Pkw aufgehebelt und anschließend die innenliegende Türklinke mit einem Regenschirm betätigt. Da die Klinke abbrach, verletzte er sich an dieser und blutete. Aus dem Verbandskasten im Auto wollte er sich versorgen, um anschließend das Fahrzeug weiter nach möglichem Diebesgut zu durchsuchen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen, wurde jedoch vor den weiteren polizeilichen Maßnahmen dem Rettungsdienst zur Versorgung seiner Wunden übergeben. Am Fahrzeug entstand 500 EUR Sachschaden. Im mitgeführten Rucksack des 35-Jährigen befanden sich ungewöhnlich viele Parfümflaschen, deren Herkunft hinsichtlich möglicher Ladendiebstähle nun ebenfalls ermittelt wird.

