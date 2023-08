Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Anonymer Anrufer droht mit Gefahrenlage

Petershagen (ots)

Ein anonymer Anrufer hat am Donnerstagvormittag mit einer möglichen Gefahrenlage an der Sekundarschule in Lahde gedroht.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Unbekannte gegen 10 Uhr im Sekretariat angerufen und angedroht, sich mit einer Waffe auf den Weg zur Schule zu begeben. Die umgehend alarmierte Polizei rückte sofort mit starken Kräften aus und sperrte den Bereich um die Schule großräumig ab, sodass die Situation statisch gehalten werden konnte.

Oberste Priorität hatte der Schutz von Schülerinnen und Schülern sowie der Lehrkräfte und Anwohner. Eine Gefahrensituation ergab sich vor Ort nicht. In Absprache mit der Schulleitung verblieben die Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte zunächst in ihren Klassenräumen. In der Folge wurde der schulische Betrieb nach und nach eingestellt, sodass die Kinder in der Mittagszeit sicher ihren Heimweg antreten konnten. Die hiesige Kriminalpolizei nahm umgehend ihre Ermittlungen auf.

Die Polizei bedankt sich bei allen Beteiligten, insbesondere bei den vor den Absperrungen wartenden Eltern, für das umsichtige und disziplinierte Verhalten.

