Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Firmeneinbruch

Lippstadt (ots)

Am 10. Mai kam es gegen 03:50 Uhr zu einem Einbruch in eine Werkshalle eines Betriebs in der Bunsenstraße 1. Ein Zeuge beobachtete zur Tatzeit eine dunkel gekleidete Person, die sich in Nähe eines Tores der Halle befand. Eine weitere Person, die sich zuvor auf dem Firmengelände befand, kletterte zeitgleich über ein weiteres Tor. Beide bestiegen einen schwarzen Pkw und fuhren zügig davon. Es stellte sich heraus, dass die Unbekannten offenbar zuvor gewaltsam in die Werkshalle eingedrungen waren und Kupferrollen entwendet hatten. Zeugen, die Angaben zu den verdächtigen Personen und/oder zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

