Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Abermals ausgehobene und entwendete Gullydeckel im Berich Völklingen

Völklingen-Ludweiler (ots)

Am Sonntag, den 21.07.2024, wurde der Polizeiinspektion Völklingen gegen 13:25 Uhr mitgeteilt, dass drei Gullydeckel in der Einmündung Händel- und Goethestraße in Völklingen im Ortsteil Ludweiler ausgehoben worden seien. Neben den drei ausgehobenen Gullydeckeln konnte die Polizei feststellen, dass ein weiterer entwendet wurde. Die offenen Straßenabläufe mussten im Anschluss von Seiten des Fuhrparkes der Stadt Völklingen abgesichert werden. Bereits in der vergangenen Woche kam es zum Diebstahl von mehreren Gullydeckeln im Innenstadtbereich von Völklingen und dem Ortsteil Völklingen-Heidstock. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Hinweise hierzu können bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020 gemeldet werden.

