BPOL NRW: Freiheit dank Mutter - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Heute Morgen (15. Februar) kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen einen Mann. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits nach ihm fahnden. Seine Mutter bewahrte ihn schlussendlich vor dem Aufenthalt in einer Justizvollzugseinrichtung.

Gegen 7:20 Uhr wurde ein 33-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Sofia/ Bulgarien vorstellig. Dieser händigte den Beamten seine bulgarische Identitätskarte aus. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Wuppertal nach dem Mann seit wenigen Tagen suchte. Das Amtsgericht Wuppertal hatte ihn im Juni 2020 rechtskräftig, wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 15,- Euro verurteilt.

Da der Gesuchte in der Vergangenheit weder die geforderte Summe in Höhe von 865,50 Euro (inkl. Verfahrenskosten) beglich, noch sich der Strafantrittsladung gestellt hatte, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben.

Der Verurteilte war nicht in der Lage die Geldstrafe aufzubringen, kontaktierte jedoch seine Mutter, welche die Strafe kurzerhand bei einer Polizeiwache in Wuppertal einzahlte. Somit bewahrte die Familienangehörige den 33-Jährigen in letzter Sekunde vor einer 50-tägigen Haftstrafe.

