BPOL NRW: Ohne Fahrschein unterwegs - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Münster - Bremen (ots)

Die Bundespolizei hat einen mit Haftbefehl gesuchten Straftäter verhaftet, nachdem er einen Zug ohne Fahrschein genutzt hatte.

Ein 20-Jähriger fuhr am Mittwochabend (14. Februar) mit dem ICE von Bremen nach Münster, als er ohne Fahrschein vom Zugpersonal angetroffen wurde. Durch die hinzugerufene Bundespolizei wurde nach der Einfahrt in den Hauptbahnhof Münster festgestellt, dass gegen den Bremer ein Haftbefehl besteht. Das Amtsgericht Bremen hatte ihn zur Festnahme ausgeschrieben, weil er sich einer Verhandlung wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Leistungserschleichungen und Betruges entzogen hatte. Der deutsche Staatsangehörige wurde verhaftet und am Donnerstag dem Amtsgericht in Münster zur Verkündung des Haftbefehls vorgeführt.

