Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Obersalbach-Kutzhof (ots)

In Der Nacht von Freitag, 26.07.2024, auf Samstag, 27.07.2024, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße Weiherwald in Heusweiler. Ein bislang unbekannter Täter befuhr mit seinem Fahrzeug die Weiherstraße und kam in Höhe des Anwesens 43 aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einem Straßenschild, welches im Grünstreifen befestigt war. Anschließend verließ er die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Laut Zeugenaussagen soll es gegen 02:00 Uhr zu einem lauten Knall gekommen sein. Am Unfallort konnten Teile des PKW aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. Hinweise hierzu können bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020 gemeldet werden.

