Ulm (ots) - Eine 34-Jährige befindet sich nach einem Messerangriff am Sonntag in Biberach in Untersuchungshaft. Am Sonntag kam es gegen 04.15 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtgebiet von Biberach zum Streit zwischen mehreren Personen. Die 34-jährige Bewohnerin soll deshalb zwei Personen, u.a. ...

mehr