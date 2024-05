Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Motorradkontrollen am Pfingstmontag

135 Motorräder kontrollierte die Polizei am Montag bei Riedlingen.

Ulm (ots)

Am Nachmittag hatte die Polizei eine Kontrollstelle an der B312 zwischen Bechingen und Daugendorf eingerichtet. Spezialisten der Verkehrspolizei und des Polizeipräsdiums Einsatz waren im Einsatz. Während der mehrstündigen Kontrolle wurden insgesamt 135 Motorräder und deren Fahrer genauer unter die Lupe genommen. 40 davon mussten beanstandet werden. Bei 16 Motorrädern war die Betriebserlaubnis erloschen. Die Gründe waren vielfältig. Ausgebaute db-Killer, unzulässige Beleuchtungseinrichtungen, falsche Abgasanlagen, waren die Gründe. Die müssen nun wieder in Ordnung gebracht werden. Drei Motorräder hatten nicht mehr ausreichend Profil. In einem Fall war die Fahrt beendet. Ein Motorradfahrer muss wegen einer Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs rechnen. Der hatte mittels Magneten ein Plastikblatt vor dem Kennzeichen angebracht, so dass dies nicht mehr ablesbar war. Darüber hinaus führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch. Drei Autofahrer und ein Motorradfahrer waren bei erlaubten 100 km/h zwischen 21 und 33 km/h zu schnell.

+++++++ 0978186(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell