POL-UL: (BC) Laupheim - Auto überschlägt sich

Am Dienstag erlitt ein 31-Jähriger bei einem Unfall auf der B30 bei Laupheim leichte Verletzungen.

Um 9.13 Uhr war der 31-Jährige mit seinem VW T-Roc auf der B30 in Richtung Biberach unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Laupheim-Mitte kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit den Leitplanken. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Rettungskräfte brachten den Fahrer sowie seinen vierjährigen Sohn vorsorglich in eine Klinik. Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen, das Kind hatte Glück und blieb unverletzt. Ein Abschlepper barg das total beschädigte Fahrzeug. Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Straßenmeisterei waren im Einsatz. Da für die Dauer der Unfallaufnahme beide Fahrstreifen gesperrt waren, musste der Verkehr über den Beschleunigungsstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei Laupheim auf etwa 25.000 Euro, den an den Leitplanken auf 3.000 Euro. Ab 11.15 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Bundesstraße wieder frei.

