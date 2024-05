Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - In den Gegenverkehr geraten

Zwei verletzte Pkw-Lenkerinnen und Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls am Samstag (18.05.2024) auf der L1152 bei Ebersbach.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 18.00 Uhr. Eine 21-Jährige fuhr mit ihrem Seat auf der L1152 von Schlierbach in Richtung Ebersbach an der Fils. Wohl aufgrund einer kurzen Ablenkung geriet sie mit ihrem Pkw in einer Linkskurve, auf Höhe Ortsumfahrung Ebersbach-Roßwälden, auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Dacia einer 82-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall kam der Seat auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Dacia rutschte nach dem Zusammenstoß nach rechts auf das Bankett und kam nach etwa 30 Metern quer zur Fahrbahn zum Stehen. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde schwer, die 82-jährige Frau leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Verkehrsdienst Mühlhausen schätzt den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen jeweils auf rund 10.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

