POL-UL: (GP) Adelberg - Nicht aufgepasst

Am Montag fuhr ein Autofahrer auf ein stehendes Motorrad in Adelberg auf.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 12.45 Uhr. Eine Autofahrerin fuhr auf der Landesstraße 1147 in Richtung Schorndorf. Auf Höhe Kaiserstraße war wohl ein Radler gestürzt und die Frau hielt an. Ein Motorradfahrer fuhr dahinter und stoppte ebenfalls. Hinter dem Motorrad fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Auto. Er passte nicht auf und fuhr dem Kraftrad in das Heck. Das Motorrad wurde auf das davor stehende Auto geschoben und der 47-Jährige flog von seiner Maschine. Dabei wurde der Motorradfahrer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. An den drei Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

