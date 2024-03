Polizei Münster

POL-MS: 65-jährige Frau und 67-jähriger Mann tot in Schlafzimmer in Ahlen aufgefunden - Mordkommission der Polizei Münster im Einsatz

Ahlen/Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Warendorf und Polizei Münster

Eine 65-jährige Frau und ein 67-jähriger Mann wurden am Montagabend (25.3., 17:13 Uhr) tot in einer Wohnung am Westholtskamp in Ahlen aufgefunden.

Eine Mordkommission der Polizei Münster ist für die Ermittlungen des Geschehens eingerichtet worden. Beide Leichen werden am Dienstagmorgen (26.3.) in der Gerichtsmedizin Münster obduziert, auch um die genauen Todesumstände zu ermitteln.

Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang. Es gibt derzeit keine Anhaltspunkte für eine Beteiligung einer dritten Person.

