Polizei Münster

POL-MS: 27-jähriger Münsteraner vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Münster/ Ennigerloh (ots)

Die Polizei Münster ist aktuell auf der Suche nach einem 27-jährigen Münsteraner.

Der Münsteraner wurde zuletzt am Sonntagabend (24.03., 20 Uhr) von Freunden in einer Bar an der Jüdefelderstraße gesehen. Anschließend setzte sich der Vermisste vermutlich in den blauen VW Passat seiner Mutter mit dem Kennzeichen MS-AI 1403. Das Auto war auf dem Parkplatz auf Höhe der Münzstraße 22 geparkt.

Eine Handyortung des 27-Jährigen ergab, dass das Telefon zuletzt gegen 22:13 Uhr im Bereich Ennigerloh eingeloggt war. Seitdem gab es kein Signal vom Handy. Ein Unglücksfall kann nicht ausgeschlossen werden. Der Münsteraner ist circa 1,78 Meter groß, hat eine kräftige Statur, dunkle Haare und braune Augen. Zuletzt war er mit einer Jeanshose und einer grünen Wachsjacke der Marke Barbour bekleidet.

Zeugen, die Auskunft zu dem gesuchten Pkw oder dem Aufenthaltsort des 27-Jährigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell