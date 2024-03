Polizei Münster

POL-MS: Zwei Männer rauben 57-Jährige aus - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Samstagmorgen (23.03, 05:35 Uhr) an der Sprickmannstraße die Handtasche einer 57-Jährigen geraubt und sind anschließend geflüchtet.

Die Frau war am frühen Morgen auf dem Weg zur Bushaltestelle, als ihr auf einem Parkplatz ein Mann entgegenkam. Der Unbekannte habe ihr unvermittelt die Handtasche vom Arm gerissen. Ein zweiter Mann habe an der Bushaltestelle Schmiere gestanden. Anschließend flüchteten beide Männer durch einen kleinen Durchgang in Richtung Brüningheide.

Der Täter wird als circa 20 bis 30 Jahre alt und 1,67 Meter groß beschrieben. Zum Tatzeitpunkt sei er mit einer dunklen Jeans mit Löchern, einem grauen Pullover und einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet gewesen. Sein Komplize sei ebenfalls circa 20 bis 30 Jahre alt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell