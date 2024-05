Ulm (ots) - Der seit gestern vermisste 88-jährige Hans Z. konnte am Montag gegen 08:00 Uhr am Ortsrand von Gingen durch einen Spaziergänger in einer Wiese aufgefunden werden. Hans Z. ist am Leben und befindet sich aktuell in medizinischer Behandlung. Die Polizei bedankt sich für die Mitfahndung. +++++++++++++++++++++0972801 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

