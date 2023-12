Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Birken-Honigsessen - Verkehrsunfall unter Akoholeinfluss

Birken-Honigsessen (ots)

Am 18.12.2023, gegen 14:30 Uhr befuhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin die L 123 in Richtung Ortslage Birken-Honigsessen. Im Verlauf der Strecke touchierte die Fahrerin zunächst einen Leitpfosten und kam anschließend in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw schleuderte zurück und prallte gegen ein ausweichendes Fahrzeug. Die 26-jährige Fahrerin wurde dabei leichtverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die 45-jährige Fahrerin stand erheblich unter Alkoholeinfluss; es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines.

