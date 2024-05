Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Vorrang missachtet

Hoher Sachschaden entstand am Montag bei einem Unfall in Biberach.

Ulm (ots)

Der 52-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Opel in der Bergerhauser Straße und bog nach links in die Steigstraße ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden 34-jährigen BMW Fahrer. Der hatte Vorrang. Die Autos stießen zusammen. Bei dem Unfall erlitt die Beifahrerin im BMW leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr sperrte die Unfallstelle in der Bergerhause Straße und kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Für die kaputten Autos kamen Abschlepper. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro.

