Am Sonntag löste ein Unbekannter die Radmuttern von einem Audi in Ulm.

Der 28-Jährige begann seine Fahrt zur Mittagszeit am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Zwischen Ringingen und Schelklingen machten sich an dem Audi komische Fahrgeräusche bemerkbar.Der 28-Jährige verlangsamte seine Geschwindigkeit und wollte an einer geeigneten Stelle anhalten. Am Ortseingang Schelklingen löste sich das linke Vorderrad vom Auto. Der Audi setzte mit der Vorderradaufhängung auf dem Boden auf. Der Fahrer konnte sein Auto noch anhalten und er blieb unverletzt. Der Audi wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Nach derzeitigem Ermittlungsstand löste ein Unbekannter die Radmuttern zwischen Freitag und Sonntag. Während dieser Zeit parkte der Audi auf dem Gelände des Krankenhauses. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

