Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 10.08.2024

Leer (ots)

++Körperverletzung++Felgendiebstahl++Kupferdraht entwendet++Pkw-Brand++Farbschmierereien++Schwerer Verkehrsunfall++Pkw im Graben++

Körperverletzung

Emden - Am Freitagabend bestieg ein bisher unbekannter Mann gegen 21:50 Uhr am Bahnhof Emden den dort wartenden Linienbus. Dieser hatte aber kein Ticket gelöst und wurde daraufhin von dem Fahrer gebeten, den Bus wieder zu verlassen. Dieser wurde daraufhin von dem unbekannten Mann beleidigt und geschlagen. Ein Arbeitskollege des Fahrers wollte nunmehr helfen, wurde von dem Mann aber auch beleidigt und angegriffen. Noch bevor die Polizei an der Örtlichkeit eintraf, hatte sich der Mann in Richtung Stadtmitte entfernt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Felgendiebstahl

Leer - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden bei einem Kfz-Handel in der Straße Am Emsdeich von 2 Pkw die Felgen samt Reifen entwendet. Der oder die Täter haben die Pkw auf Steinen aufgebockt und dann die Reifen abmontiert. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Kupferdraht entwendet

Moormerland - Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannter Täter in eine Firmenhalle in der Daimlerstraße eingedrungen und haben dort Kupferdraht entwendet. Zuvor haben die Täter ein Rolltor zur Firmenhalle aufbrechen können. Eine genaue Schadenshöhe liegt noch nicht vor. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Moormerland oder Leer.

Pkw-Brand

Rhauderfehn - Am Freitagnachmittag geriet gegen 13:15 Uhr ein Pkw auf der 1. Südwieke in Brand. Der Fahrzeugführer bemerkte dieses und fuhr auf einen Parkplatz eines Grillimbisses. Dort brannte der Pkw der Marke Citroen dann vollständig aus. Der Grillimbiss wurde hierbei auch noch in Mitleidenschaft gezogen und wurde beschädigt.

Farbschmierereien

Ostrhauderfehn - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter die Rückwand eines in der Langholter Straße aufgestellten Festzeltes mit Farbe beschmiert. Hiervor betroffen wurde auf dem dortigen Festplatz zudem ein Verkaufswagen für Pizza. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Rhauderfehn.

Schwerer Verkehrsunfall

Hesel - Am Freitagnachmittag kam gegen 16:35 Uhr ein 64-jähriger Pkw-Führer aus Moormerland zwischen Hesel und Stikelkamp auf der Stikelkamper Straße in Fahrtrichtung Hesel aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Pkw-Führer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Dieser wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt, der Pkw war nicht mehr fahrbereit.

Pkw im Graben

Rhauderfehn - Gegen 05 Uhr des Samstages wurde der Polizei ein verunfallter Pkw im Kanal am Rajen gemeldet. Bei der Aufnahme des Unfalles konnten die eingesetzten Polizeibeamten dann einen VW Golf feststellen, der mit seiner Front im Wasser des Kanals stand. Verletzt wurde nach jetzigem Kenntnisstand niemand. Fahrzeugführer war nach jetzigem Kenntnisstand ein 25-jähriger Mann aus Papenburg. Dieser war alkoholisiert, so dass eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.

