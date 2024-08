Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.08.2024

Westoverledingen/Steenfelde - Nach sexueller Beleidigung in Gewahrsam genommen

Am 06.08.2024 wurde gegen 20:00 Uhr wurde durch Besucher eines Badesees an der Straße "Krummspät" mitgeteilt, dass sich vor Ort eine männliche Person befinden würde, die dort aggressiv auftreten würde. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Leer fuhr die Örtlichkeit umgehen an und stellte dort einen 29-jährigen Mann mit dem beschriebenen Verhalten fest. Im Rahmen eines freiwilligen Atemalkoholtestes stellte sich heraus, dass der Mann aus Westoverledingen einen Alkoholwert von 1,49 Promille aufwies. Jedoch war er durchaus wegefähig und erhielt daher einen Platzverweis für die genannte Örtlichkeit. Diesem schien er auch zuerst nachzukommen, doch bereits um 20:36 Uhr wurde mitgeteilt, dass der 29-jährige nicht nur wieder vor Ort erschienen war, sondern sein aggressives Verhalten noch gesteigert hätte. So beleidigte er eine 40-jährige Frau aus dem Oberledingerland mit obszönen Bemerkungen und entblößte zudem sein Geschlechtsteil. Die Leeraner Einsatzkräfte kehrten umgehend zum Vorfallsort zurück und nahmen den Mann in polizeilichen Gewahrsam. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Beleidigung auf sexueller Basis verantworten.

Detern - Mit Pkw gegen Baum

Am 06.08.2024 kam es um 07:20 Uhr zu einem Unfall, als ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Rhauderfehn auf der Stintricker Straße unterwegs war. Der junge Mann fuhr mit seinen drei Mitfahrern (17 und 18 Jahre alt) in Fahrtrichtung Nettelburger Straße, als er aus ungeklärter Ursache zuerst nach rechts von der Fahrbahn abkam und dann aufgrund eines Gegenlenkmanövers zu weit nach links geriet und dort gegen einen Baum prallte. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort blieben die vier jungen Männer unverletzt. Jedoch ist das mitgeführte Fahrzeug als Totalschaden einzustufen und musste geborgen werden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

BAB 31/ Bunde - Rechtsfahrgebot nicht eingehalten

Nicht nur, dass man auf der Autobahn bei einem Fahrspurwechsel dringend die Rückschaupflicht eingehalten muss, sondern auch das Halten der eigenen Fahrspur sind beim Fahren auf der Autobahn besonders wichtig, um Unfälle zu vermeiden. Nur weil auf der Autobahn zwei oder mehr Spuren in einer Fahrtrichtung vorhanden sind, darf man nicht einfach mittig zwischen zwei Spuren fahren. Dieses Rechtsfahrgebot missachtete gestern auf der BAB 31 in Höhe Bunde gegen 16:25 Uhr ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer und drängte eine Familie aus Nordrhein Westfahlen, welche sich mit Ihrem VW Bulli in Fahrtrichtung Bottrop in einem Überholvorgang befand, nach links ab. Der VW Bulli geriet an die Mittelschutzplanke und wurde dabei beschädigt. Die 38-jährige VW-Fahrerin, ihr 51-jähriger Mann und die fünf Kinder im Alter von 19,10,5 und zweimal 1 Jahr, bliebe bei dem Vorfall unverletzt. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich mit einem schwarzen Kleinwagen von der Unfallstelle, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, die Leeraner Autobahnpolizei zu kontaktieren.

Emden - Vom E-Scooter gestoßen

Am 06.09.2024 kam es um 13:10 Uhr auf der Hansastraße zu einem Vorfall, bei welchem eine 16-jährige junge Frau von einer unbekannten männlichen Person von ihren E-Scooter gestoßen wurde. Die junge Frau befand sich mit ihrem E-Scooter zum Vorfallszeitpunkt in Höhe des Kreuzungsbereiches Cirksenastraße und fiel nach dem Stoß auf die Straße, wobei sie sich am rechten Handgelenk entfernte. Der Tatverdächtige habe der jungen Frau noch etwas zugerufen und sich dann in unbekannte Richtung entfernt. Beschrieben wird der Mann, wie folgt:

- ca. 180 cm groß - blonde Haare, heller Typ - Hose in den Farben braun und blau - barfuß unterwegs

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache oder der tatverdächtigen Person machen können, werden gebeten, die Emder Polizei zu informieren.

Emden - Nach nächtlichem Lärm Einsatzkräfte bedroht

Aufgrund von Anwohnerbeschwerden nach erheblicher Lärmbelästigung mussten Einsatzkräfte der Emder Polizei am 07.08.2024 gegen 00:16 Uhr in der Ludwig-Uhland-Straße tätig werden. Dort trafen die Polizeikräfte auf einen 32-jährigen Emder, welcher lautstark schreiend und gegen Türen und Wände tretend angetroffen wurde. Als die Polizeibeamten auf ihre Anwesenheit aufmerksam machten, richteten sich die Aggressionen direkt gegen sie. Zudem drohte der Mann ihnen konkrete Gewalt an und beleidigte die Einsatzkräfte übel. Nachdem die Einsatzkräfte bemerkten, dass der Mann trotz aller Bemühungen nicht von seinem übermäßigen Verhalten ablassen würde, wurde aus gefahrenabwehrenden Gründen die Ingewahrsamnahme des Mannes durchgeführt. Zudem muss er sich bezüglich der Gewaltandrohungen in einem Strafverfahren verantworten.

