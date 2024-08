Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.08.2024

Emden - Unfallflucht

Am 03.08.2024 kam es in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Thüringer Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten Pkw Toyota, der auf dem Parkplatz des Dollart Centers abgestellt war und fügte diesem einen sichtbaren Lackschaden am linksseitigen Heckbereich zu. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Weener - Türschloss von Pkw beschädigt

Am 01.08.2024 kam es in der Zeit von 14:30 Uhr bis 14:50 Uhr zu der Beschädigung eines Türschlosses an einem Pkw Citroen der bei einem Verbrauchermarkt an der Kirchhofstraße abgestellt worden war. Eine 20-jährige Weeneranerin stellten den Pkw dort verschlossen ab und stellte nach ihrer Rückkehr fest, dass sie den Pkw nicht mehr mit dem Schlüssel öffnen konnte. Die hinzugezogene Polizei Weener nahm den Sachverhalt auf und stellte eine Beschädigung im Bereich des Schlosses, sowie einen stark gelockerten Türgriff, an dem schon älteren Fahrzeugmodell fest. Zeugen, die Beobachtungen zur Sache gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Weener zu benachrichtigen.

Leer - Pullover entwendet Am 03.08.2024 kam es gegen 13:40 Uhr zu dem Diebstahl eines hochwertigen Pullovers aus einem Modefachgeschäft am unteren Mühlenplatz. Der noch zu ermittelnde Täter habe sich in dem Geschäft aufgehalten und sei dann mit einem rosafarbenen Markenpullover im Wert von 140 Euro aus dem Geschäft gerannt und in Richtung Georgstraße/Kreisel geflüchtet. Die männliche Person wird beschrieben wie folgt:

- ca. 190 cm groß - um die 20 Jahre alt - schlank - dunkle Haare, modisch frisiert mit abrasierten Seiten, oben "wuschelig" - sprach hochdeutsch - trug einen mittelgrauen Jogginganzug mit blau abgesetzten Taschen

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall und der Person geben können, werden gebeten, die Polizei Leer zu informieren.

Leer - Diebstahl aus Pkw mit anschließender Verwertungstat Bereits am 15.07.2024 kam es zu einem Diebstahl aus einem Pkw, welchem eine Seitenscheibe fehlte. Das Fahrzeug war auf dem rückwärtigen Parkplatz der Mühlenstraße in Höhe eines dortigen Drogeriemarktes abgestellt. Die nach einem bereits schon mal zuvor stattfindenden Diebstahl fehlende Scheibe wurde von den Pkw-Eigentümern vorübergehend mittels einer Folie abgeklebt. In dem Fahrzeug befand sich jedoch noch eine Handtasche auf dem Rücksitz, die dann an dem besagten Tag zwischen 06:00 Uhr und 10.00 Uhr entwendet wurde. Im Nachgang wurde die in der Tasche befindliche EC-Karte für kleinere Einkäufe genutzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, informieren bitte die Polizei Leer.

Moormerland - Trunkenheit im Straßenverkehr Am 03.08.2024 fiel einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei gegen 22:05 Uhr ein Pkw auf der Dr.-Warsing-Straße auf. Der Fahrer des Pkw fuhr einem vorausfahrenden Fahrzeug besonders dicht und in unsicherer Fahrweise auf. Die Einsatzkräfte entschlossen sich zu einer Kontrolle des Fahrzeuges und gaben mit den am Streifenwagen befindlichen Lichtzeichen die notwendigen Haltesignale. Diese wurden vom Fahrer des Pkw nicht wahrgenommen, so dass dieser weiter in Fahrtrichtung "Alte Landstraße" fuhr und dann weiter bis in die Osterstraße. Dort konnte das Fahrzeug dann gestoppt werden. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte dann fest, dass der 54-jährige Mann aus der Gemeinde Moormerland das Fahrzeug unter dem Einfluss von 1,36 Promille Alkohol geführt hatte. Daher muss der Mann sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

