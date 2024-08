Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 02.08.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Berauscht vor der Polizei geflüchtet++Sturz mit E-Scooter++

Leer - Berauscht vor der Polizei geflüchtet

Am frühen Morgen des 02.08.2024 hatten Einsatzkräfte der Leeraner Polizei die Absicht eine Kontrolle eines Pkw in der Rymeerstraße durchzuführen. Als die Streifenwagenbesatzung gegen 04:00 Uhr die entsprechenden Lichtzeichen mit der Zeichenanlage auf dem Dach des Funkstreifenwagens gab, entschloss sich die Fahrerin des Wagens, die Flucht anzutreten. Die Frau beschleunigte auf der Fahrt durch das Stadtgebiet auf teilweise bis zu 100 Stundenkilometer. Nachdem die Fahrt über mehrere Straßen andauerte, steuerte die Frau einen Parkplatz an der Augustenstraße an, trat die weitere Flucht zu Fuß an und lief in ein dortiges Wohngebäude. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf und konnten die 20-jährige Leeranerin im Treppenhaus des Wohnhauses stellen. Auf Vorhalt ihres Verhaltens gab sie an, dass sie zum einen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Fahrzeug geführt hatte und auch, dass sie wegen dem Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss auch gar keinen Führerschein mehr habe. Mit der gefährlichen Flucht hat die junge Frau ihre rechtliche Situation noch einmal verschärft und muss sich nun dem nächsten Strafverfahren stellen.

Leer - Sturz mit E-Scooter

Nachdem er die Höhe eines Bordsteines unterschätzt hatte und auf diesen auffahren wollte, ist ein 39-jähriger Mann aus Aurich am Donnerstagvormittag gegen halb zwölf am Busbahnhof in Leer gestürzt. Zeugen des Vorfalles kamen dem verletzten Mann zu Hilfe und informierten Rettungsdienst und Polizei. Der Rettungsdienst brachte den Mann dann in ein Leeraner Krankenhaus und die Polizei stellte den Scooter bei einer örtlichen Hilfsstelle ab.

