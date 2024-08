Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.08.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Auto beschädigt und geflüchtet++Gefälschter Führerschein++Ladendiebstahl++Pflichtversicherung erloschen++

Leer/Bingum - Auto beschädigt und geflüchtet

Am 31.07.2024 kam es in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr befuhr ein derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer die Straße "Am Bingumer Deich" in Richtung Jann-Berghaus-Brücke und touchierte in Höhe des dortigen Cafés einen in Fahrtrichtung geparkten Pkw VW. Von dem ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellten Fahrzeug wurde dabei der linke Außenspiegel abgerissen. Der Verursacher entfernte sich nach dem Vorfall von der Unfallstelle, ohne Rückschlüsse auf seine Person zuzulassen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Gefälschter Führerschein

Am 31.07.2024 wurde durch eine Streifenwagenbesatzung um 08:05 Uhr eine Verkehrskontrolle im Osseweg durchgeführt. Dabei wurde auch ein 34-jähriger Fahrers eines Lieferwagens einer Überprüfung unterzogen. Auf Nachfrage legte der Mann aus dem Emsland einen Führerschein polnischer Herkunft vor, welcher deutliche Merkmale einer Fälschung aufwies. Bei einer anschließenden genauen Überprüfung durch die polizeieigenen Dokumentenprüfer stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich nicht um ein amtliches Dokument handelte, sondern um eine Totalfälschung. Einen gültigen Führerschein konnte der Mann nicht vorlegen, so dass er sich nun neben dem Vorwurf der Urkundenfälschung auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Die Weiterfahrt wurde dem Mann natürlich untersagt.

Emden - Ladendiebstahl

Einsatzkräfte der Polizei Emden wurden am 31.07.2024 um 16:40 Uhr zu einem Lebensmitteldiscounter in der Lookvenne gerufen, weil sich an der Örtlichkeit eine Person befand, welche im alkoholisierten Zustand die dortigen Kunden beschimpfte und belästigte. Zudem stellte sich vor Ort heraus, dass der 39-jährige Emder kurz zuvor in einem nahegelegenen Supermarkt am Neuen Markt Alkohol entwendet hatte. Da er bereits zu dem Tatzeitpunkt schwer alkoholisiert war, verursachte er in dem geschädigten Geschäft einigen Sachschaden. Die Einsatzkräfte stellten bei der Sachverhaltsaufnahme fest, dass der Emder kaum noch sprechen oder stehen konnte und nahmen ihn daher in Schutzgewahrsam. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Emden - Pflichtversicherung erloschen

Am 31.07.2024 führten Kräfte der Emder Polizei eine Verkehrskontrolle im Bereich der Petkumer Straße/Autobahnzubringer durch und überprüften dabei einen Pkw, welcher von einem 60-jährigen Mann aus dem Landkreis Aurich. Dabei wurde festgestellt, dass die Haftpflichtversicherung des Fahrzeuges bereits seit einem Dreivierteljahr erloschen war. Entsprechend mussten die Kennzeichen des Pkw entwertet werden und die Weiterfahrt war beendet. Zudem wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

