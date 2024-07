Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.07.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Sachbeschädigung an Pkw++

Emden - Sachbeschädigung an Pkw

Am 29.07.2024 kam es in der Zeit von 14:45 Uhr bis 16:25 Uhr an der Fridrich-Rückert-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Audi A 3 in schwarz. Unbekannte Täter beschädigten das geparkte Fahrzeug, in dem sie es auf der Fahrerseite zerkratzten und so einen Schaden im vierstelligen Bereich verursachten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Polizei Emden 04921-8910

