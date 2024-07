Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachträgliche Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.07.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Unfall mit verletzten Personen++

Westoverledingen - Unfall mit verletzten Personen

Ein 29-jähriger Mann aus Löningen befuhr mit seinem Pkw gegen 12:35 Uhr die Mühlenstraße in Fahrtrichtung Königstraße. Dabei übersah er eine bevorrechtigte 65-jährige Frau aus Westoverledingen, welche mit ihrem Pkw von links kommend (vorfahrtregelnde Zeichen) die Pastor-Kersten-Straße in Fahrtrichtung Papenburger Straße befuhr. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander und kamen auf dem angrenzenden Fahrradweg zum Stillstand. Dabei wurde die Frau leicht verletzt und auch ihr 59-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Westoverledingen, erlitt leichte Verletzungen und musste zudem von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geboren werden. (leicht eingeklemmt). Der 29-jährige erlitt einen Schock. Alle Beteiligten wurden rettungsmedizinisch versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden was eine Fahrzeugbergung erforderlich machte. Die Polizei Rhauderfehn hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell