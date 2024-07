Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 28.07.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Verdacht des Raubes - Zeugen gesucht ++ Versuchte räuberische Erpressung mit anschließendem Diebstahl ++ Einbruch in ein Wohnhaus ++ Diebstahl eines E-Bikes mit anschließender Trunkenheitsfahrt ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Ver-kehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++ Einbruchdiebstahl in/aus Pkw - Zeugen gesucht ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis

Leer - Verdacht des Raubes - Zeugen gesucht Am Samstag, den 27.07.2024, gegen 19:00 Uhr, wird ein 57-jähriger Mann unter einem Vorwand von einer 29-jährigen Frau in die Annenstraße gelockt, wo er bereits von ihrem 30-jährigen Lebenspartner erwartet wird. Nachfolgend kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Rahmen persönliche Gegenstände des 57-Jährigen entwendet werden. Zeugen und Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Versuchte räuberische Erpressung mit anschließendem Diebstahl Am Samstag, den 27.07.2024, gegen 11:25 Uhr, sucht ein 25-Jähriger das 35-jähriger Opfer in der Schwarzmoorstraße auf, um unter Vorhalt eines Küchenmessers ausstehenden Arbeitslohn in Höhe von 25 Euro zu verlangen. Nachdem das Opfer flieht, entwendet der 25-Järige dessen Gartengeräte. Der 25-Jährige kann im Nahbereich angetroffen werden.

Westoverledingen - Einbruch in ein Wohnhaus Am Samstag, den 27.07.2024, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 17:40 Uhr, dringt ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam in das Wohnhaus der Geschädigten im Heuweg ein, während diese ortsabwesend sind. Es werden Bargeld und Schmuck im Wert von circa 2000 Euro entwendet.

Moormerland - Diebstahl eines E-Bikes mit anschließender Trunkenheitsfahrt Am Sonntag, den 28.07.2024, gegen 03:30 Uhr, entwendet ein 39-Jähriger zunächst ein E-Bike in der Koloniestraße und wird anschließend fahrender Weise mit einem Atemalkoholgehalt von 1,95 Promille durch die Polizei angetroffen. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Weener - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, den 28.07.2024, gegen 02:00 Uhr, wird ein Pkw einer Verkehrskontrolle im Süderweg unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wird bei dem 36-jährigen Fahrzeugführer ein Atemalkoholgehalt von 2,09 Promille festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Am Samstag, den 27.07.2024, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr, beschädigt ein bisher unbekannter Täter in der Nüttermoorer Straße auf dem Parkplatz des "MediaMarkt" in Leer vermutlich beim Ein-/Ausparken den abgestellten Pkw der Geschädigten und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen und Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Einbruchdiebstahl in/aus Pkw - Zeugen gesucht Im Zeitraum vom 26.07.24, 20.00 Uhr bis zum 27.07.24, 11.00 Uhr wurde durch eine unbekannte Täterschaft die Seitenscheibe eines im Friedensweg abgestellten Pkw eingeschlagen. Es wurden mehrere Fahrzeugteile des Cockpits ausgebaut und entwendet. Zeugen und Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Körperverletzung

Am Sonntag, den 28.07.24, gegen 01.50 Uhr, ist es in der Neutorstraße zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen. In deren Verlauf wurde ein 27-jähriger Mann von einem 41-jährigen Mann durch einen Fußtritt leicht verletzt. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 27.07.24, gegen 20.20 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung im Zweiten Polder-weg ein Pkw kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Pkw durch einen 9-jährigen Jungen geführt wurde. Der 41-jährige Halter (Verwandter des Jungen) saß alkoholisiert (AAK 1,23 Promille) auf dem Beifahrersitz. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

