Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.07.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person++Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung++

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit tödlicher verletzter Person

Am 26.07.2024 kam es 06:05 Uhr auf der Backemoorer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Fahrzeugführer. Ein 25-jähriger Mann aus Rhauderfehn befuhr mit seinem Pkw die genannte Straße aus Collinghorst kommend in Fahrtrichtung Backemoor, als er in einer Rechtskurve in Höhe der dortigen Feuerwehr aus derzeit noch unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Bei dem Unfall wurde der Mann so schwer verletzt, so dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren für Rettungs-und Bergungsarbeiten vor Ort eingesetzt. Die Backemoorer Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt und das zerstörte Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Polizei hat eine spezielle Unfallaufnahme durchgeführt und die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Emden - Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung

Am 25.07.2024 wurde der Polizei um 04:49 Uhr mitgeteilt, dass es am Bentinksweg in Höhe der Douwestraße zu dem Brand eines hochwertigen Pkw Audi gekommen sei. Umgehend eingesetzte Kräfte der Polizei stellten fest, dass der Pkw im Frontbereich komplett ausgebrannt war. Die Emder Feuerwehr löschte den Fahrzeugbrand ab. Bei den folgenden Ermittlungen ergaben sich dringende Hinweise darauf, dass der Brand nach vermutlich vorsätzlich verursacht worden war. Der Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Brandermittler der Polizei Emden haben den Sachverhalt aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Personen, die etwas zu dem Brand oder verdächtigen Personen am Tatort zur Brandzeit mitteilen können, werden gebeten, die Emder Wache zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

