Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.04.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Durchsuchung in Vereinsheim

Die Räumlichkeiten eines Vereins in der Heilbronner Innenstadt wurden am Mittwochnachmittag von Polizeikräften durchsucht. Da Hinweise auf unerlaubtes Glückspiel vorlagen, war im Vorfeld ein Ermittlungsverfahren gegen drei Verantwortliche des Vereins eingeleitet und von der Staatsanwaltschaft Heilbronn ein Durchsuchungsbeschluss für die Räumlichkeiten erwirkt worden, welcher am 24. April vollzogen wurde. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass in den Räumen illegal eine Gaststätte, eine Spielhalle und Sportwetten betrieben wurden. Die Polizisten fanden und beschlagnahmten neben Spielautomaten und einem Wett-Terminal auch Bargeld im fünfstelligen Bereich sowie eine scharfe Schusswaffe, eine Schreckschusswaffe und einen Teleskopschlagstock. Neben der gewerbsmäßigen Veranstaltung des unerlaubten Glückspiels, wurden zudem Verstöße gegen das Marken- bzw. Urheberrecht, die Abgabenordnung, das Gaststätten- sowie das Gewerberecht festgestellt und zur Anzeige gebracht. Der 43-Jährige Besitzer der Schusswaffe wurde vorläufig festgenommen und im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen schließlich wieder auf freien Fuß gesetzt.

