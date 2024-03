Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Brandursache noch unklar

Offenburg (ots)

Die Ursache einer Brandentstehung in einer Asylgemeinschaftsunterkunft "Am Sägeteich" am späten Mittwochnachmittag ist noch unklar und zieht nun polizeiliche Ermittlungen nach sich. Gegen 17:20 Uhr ist dort im Bereich einer Elektroheizung in einer Toilette ein Brand ausgebrochen, der jedoch durch das schnelle Einschreiten eines Sicherheitsdienstmitarbeiters rasch eingedämmt werden konnte. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie Vertreter des Landratsamtes Ortenaukreis waren vor Ort, mussten aber nicht eingreifen. Personen wurden nicht verletzt und sämtliche Wohneinheiten blieben bewohnbar. Der Sachschaden dürfte sich im Bereich mehrerer Tausend Euro bewegen. Zur Untersuchung der Brandursache sind Kriminaltechniker im Einsatz.

/wo

