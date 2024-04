Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.04.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Mann leistet Widerstand nach Verfolgungsfahrt

Ein 30-Jähriger flüchtete in der Nacht auf Freitag in Kupferzell vor der Polizei. Der Mann war gegen 23.40 Uhr mit seinem BMW auf Höhe der Einmündung "Markenbrunnen" unterwegs, als er von einer Streife des Polizeirevier Künzelsau kontrolliert werden sollte. Als die Beamte den Mann mittels Anhaltesignal "Bitte folgen" aufforderten dem Streifenwagen hinterherzufahren, bog der Fahrer nach links in die Künzelsauer Straße ab und beschleunigte sein Fahrzeug. Die Polizisten wendeten ihren Streifenwagen und nahmen die Verfolgung auf. Der 30-Jährige fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die 30er-Zone im angrenzenden Wohngebiet und die Straßen "Metzholz" und "Im Mehl". Als der Flüchtende auf die Kreisstraße 2372 fuhr schaltet er die Lichter an seinem BMW aus und fuhr mit Geschwindigkeiten von rund 114 km/h in Richtung Ortsmitte. Im weiteren Verlauf raste der Mann durch Kupferzell und parkte sein Fahrzeug letztendlich in der Emil-Kurtz-Straße in einer Garage. Dort wurde er durch die Polizeibeamten angesprochen und vorläufig festgenommen, weil er sich offensichtlich weiterhin der Kontrolle entziehen wollte. Bei der Festnahme versuchte sich der Mann zu befreien und ihm konnten nur mit großem Kraftaufwand Handschellen angelegt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille, jedoch zeigte ein Urintest eine Beeinflussung durch Amphetamin an. Daher wurde er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht, ihm die Weiterfahrt untersagt und eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt.

