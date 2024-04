Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Heilbronn (ots)

Eine Mercedes-Lenkerin befuhr am Donnerstag, 25.04.2024 gegen 17:50 Uhr die B293 von Eppingen in Richtung Heilbronn. Bei Schwaigern wollte sie an der Abfahrt in Richtung Massenbach nach links abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich den entgegenkommenden 46-jährigen Fahrer eines Pkw Fiat, der die B293 in Richtung Eppingen befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die Fahrerin des Mercedes in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Der Fiat-Lenker konnte sein Fahrzeug selbständig verlassen. Der entstandene Sachschaden am Pkw Mercedes beläuft sich auf ca. 20.000 Euro, der Schaden am Pkw Fiat auf ca. 5.000 Euro. Die Lenkerin des Mercedes kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, der Fiat-Lenker wurde mit leichten Verletzungen in die Klinik eingeliefert. Die B 293 war zunächst in beide Fahrtrichungen bis gegen 18:52 Uhr gesperrt, anschließend noch bis 19:12 Uhr in Fahrtrichtung Eppingen.

