POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.04.2024 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.04.2024

Heilbronn

Heilbronn: Stilles Gedenken an Michèle Kiesewetter

Am heutigen Tag gedenkt das Polizeipräsidium Heilbronn in aller Stille an die am 25. April 2007 auf der Theresienwiese in Heilbronn ermordeten Polizeibeamtin Michèle Kiesewetter und die Opfer des "Nationalsozialistischen Untergrunds". Der Leiter des Polizeipräsidiums Heilbronn, Polizeipräsident Frank Spitzmüller, legte um 14 Uhr im Beisein mehrerer Kolleginnen und Kollegen sowie des Oberbürgermeistern der Stadt Heilbronn, Harry Mergel, eine Blumenschale an der Gedenktafel an der Theresienwiese in nieder.

