POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.04.2024 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Obersulm: Kind stößt mit Auto zusammen

Ein 8 Jahre alter Fahrradfahrer kollidierte am Mittwochmorgen in Obersulm mit einem Pkw. Der Junge war gegen 8.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Straße "Am Ordenschloss" unterwegs. An der Einmündung zur Michelbachstraße überquerte er die Fahrbahn, wohl ohne dabei auf den dort fahrenden Verkehr zu achten. Der Junge kollidierte mit dem Smart einer 74-Jährigen und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde nach dem Unfall in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Weinsberg: Vergessenes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Auf dem Herd vergessenes Essen löste am Mittwochabend in Weinsberg einen Feuerwehreinsatz aus. Der Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Fasanenweg hatte sich etwas zu Essen gekocht und dieses auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Als er hörte, wie die Rauchmelder in seiner Wohnung auslösten, löschte er sein Essen, das inzwischen zu brennen begonnen hatte. Eine Nachbarin informierte wegen des Rauchs die Feuerwehr und musste schließlich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Einsatzkräfte lüfteten das Gebäude und entfernten in Mitleidenschaft gezogenes Kücheninventar. Der entstandene Schaden wird ersten Schätzungen nach mit rund 5.000 Euro beziffert. Der verhinderte Koch konnte aufgrund des Brandes in der Nacht nicht in seine Wohnung zurückkehren und musste sich einen anderen Schlafplatz suchen.

Neckarwestheim: Müll in der Natur entsorgt - Polizei sucht Hinweisgeber

Am vergangenen Samstag entdeckten Zeugen an einem Feldweg bei Neckarwestheim illegal entsorgte Altreifen und weiteren Unrat. Der Müll wurde von Unbekannten an einem Feldweg in der Nähe des Ilsfelder Leuchtmannshofes abgelegt. Zeugen, die Hinweise zu den Umweltsündern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 bei der Abteilung Gewerbe/ Umwelt der Polizei Heilbronn zu melden.

