POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.04.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

A81/Boxberg/Ahorn: Mehrere wetterbedingte Unfälle

Der plötzlich eingetretene Wetterumschwung in Form von Schneefall und Hagelschauer sorgte am Mittwochabend für insgesamt fünf Unfälle auf der Autobahn 81 bei Boxberg und Ahorn. So gerieten die Fahrzeugführer in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr, zum Teil wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, auf der kurzzeitig glatten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierten mit der Mittelleitplanke. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Einschätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich.

