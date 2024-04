Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.04.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Flein: Briefträger entsorgt Post im Altpapiercontainer

Ein 53-Jähriger steht im Verdacht Ende März bis Anfang April rund 1.800 Briefe in Altpapiercontainern entsorgt zu haben. Der Mann wurde von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er Briefe und Zeitungen, die zur Zustellung vorgesehen waren, in mehrere Papiercontainer in der Fleiner Dieselstraße warf. Die Briefe stammen aus der Zeit zwischen dem 27. März und dem 9. April 2024. Aufgrund des Zeugenhinweises konnten die Sendungen am 12.04.2024 bei einer Durchsuchungsaktion des Polizeipostens Untergruppenbach sichergestellt und im weiteren Verlauf an die Empfänger zugestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Dem Mann wird ein Verstoß gegen das Brief- und Postgeheimnis vorgeworfen.

Heilbronn: Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten Mitte der Woche ein Auto in Heilbronn. Zwischen Mittwochabend, 19.30 Uhr, und Donnerstagabend, 17.30 Uhr, überwandten die Täter das Keyless Go System eines in der Gundelsheimer Straße geparkten Dodge Ram und flüchteten mit dem Fahrzeug im Wert von circa 80.000 Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Dodge machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Obersulm-Wieslensdorf: Anlagensteuerung von Solarpark in Brand geraten

Sachschaden in Höhe von circa 150.000 Euro ist das Resultat eines Brandes am Donnerstagnachmittag in Obersulm-Wieslensdorf. Gegen 13.50 Uhr entzündete sich vermutlich die Anlagensteuerung eines Solarparks in der Scheppach Straße. Hierbei kam es allerdings nicht zu einer Flammenbildung, sondern lediglich zu Rauchentwicklung. Die Solarpaneele blieben unbeschädigt. Wie es zu dem Brand kommen konnte ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Personen wurden nicht verletzt.

