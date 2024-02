POL-W: W/RS/SG - Einladung für Medienvertreter zum Pressegespräch

Wuppertal (ots) - In der Nacht zu Dienstag (13.02.2024) ereignete sich gegen 01:45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 21-jährige Frau leichte und ein 32-jähriger Mann schwere Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 21-Jährige mit einem Ford Transit auf der Klingenstraße in Richtung Dorper Straße. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Baumwurzel. In der Folge geriet ...

