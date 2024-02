Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mann ohne Fahrerlaubnis flüchtet vor Verkehrskontrolle

Wuppertal (ots)

Am Samstagabend (11.02.2024), gegen 23:50 Uhr, entzog sich ein 44-Jähriger erst mit seinem Auto und dann zu Fuß einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigte auf der Donaustraße einen Ford Mondeo zu kontrollieren. Der Aufforderung, sein Fahrzeug anzuhalten, kam der Fahrzeugführer jedoch nicht nach und setzte seine Fahrt durch die Innenstadt mit teils überhöhter Geschwindigkeit fort. In der Blumenstraße fuhr der Mann mit seinem Ford schließlich gegen eine Mauer und flüchtete zu Fuß weiter. Die Einsatzkräfte verfolgten den Mann und kontrollierten ihn und sein Fahrzeug. Bei der Durchsuchung wurden nach ersten Erkenntnissen Betäubungsmittel in nicht geringer Menge aufgefunden. Anschließend wurde er festgenommen. Weitere Polizeibeamte durchsuchten auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Wohnanschrift des tatverdächtigen Mannes in Hilden. Es besteht zudem der Verdacht, dass der 44-jährige Fahrzeugführer seinen Ford unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde an der Unfallörtlichkeit sichergestellt. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell