POL-W: W - Unfall auf der Meckelstraße

Wuppertal (ots) - Seit Mittwoch (07.02.2024), wird der 29-jährige Markus E. aus Wuppertal vermisst. Am Montag hatte der Vermisste letztmalig Kontakt zu Familienangehörigen. Vorgestern sei er noch an seiner Wohnanschrift an der Grafenstraße in Wuppertal gewesen. Seitdem habe man keinen Kontakt mehr gehabt. Markus E. ist circa 180 cm groß, trägt eine Glatze und hat ...

