Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zwei Verletzte nach Alleinunfall in Solingen-Mitte

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Dienstag (13.02.2024) ereignete sich gegen 01:45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 21-jährige Frau leichte und ein 32-jähriger Mann schwere Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 21-Jährige mit einem Ford Transit auf der Klingenstraße in Richtung Dorper Straße. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Baumwurzel. In der Folge geriet das Fahrzeug ins Schleudern, fuhr in den Gegenverkehr und kippte auf die Seite. Dort kam der Kleintransporter zum Liegen. Die Frau erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Ihr 32-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide Fahrzeuginsassen in ein Krankenhaus. Es besteht der Verdacht, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Bei dem Ford Transit entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Er wurde vor Ort abgeschleppt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell