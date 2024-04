Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: 2,39 Promille - Autobahnpolizei beendet führerscheinlose Alkoholfahrt auf Autobahn & Landstraße

BAB19/ Glasewitz (ots)

Am Abend des 22.04.2024 befanden sich mehrere Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Dummerstorf im Einsatz, nachdem der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock durch mehrere Hinweisgeber eine vermeintliche Alkoholfahrt auf der Autobahn 19 gemeldet wurde.

Nach Angaben der Hinweisgeber seien sie gegen 21:00 Uhr auf der BAB19 (Fahrtrichtung Berlin) aufgrund dessen auffälliger Fahrweise auf den Fahrer eines Mazda aufmerksam geworden. Wie die Hinweisgeber mitteilten, sei das Fahrzeug mit lediglich 30 km/h unterwegs gewesen und sogar mit der Mittelschutzplanke kollidiert, woraufhin der Fahrer dessen Fahrt dennoch fortsetzte. An der Anschlussstelle Linstow wendete der vermeintliche Unfallfahrer und setzte dessen Fahrt in Richtung Rostock fort, um die BAB19 schließlich an der Abfahrt Glasewitz zu verlassen.

Aufgrund des selbstlosen Einsatzes der Hinweisgeber sowie ihrer präzisen Angaben, konnten die Einsatzkräfte der Polizei zielgenau an das Fahrzeug herangeführt werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden zwei augenscheinlich stark alkoholisierte PKW-Insassen festgestellt. Der Fahrer, ein 38-jähriger Rumäne aus Rostock, konnte zudem keine Fahrerlaubnis vorweisen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,39 Promille. Der Beifahrer, ein 42-jähriger Deutscher, pustete sogar 4,06 Promille in das Testgerät.

Noch vor Ort stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher. Eine Blutprobe wurde ebenfalls entnommen. Nach einer ersten Begutachtung entstand aufgrund der vermeintlichen Kollision mit der Mittelschutzplanke der BAB19 kein Schaden.

Das wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitete Ermittlungsverfahren wird im Weiteren durch die Kriminalpolizei geführt.

