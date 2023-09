Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Soest (ots)

Am 28. September, in der Zeit zwischen 08:40 Uhr und 17:45 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Rathausstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter blauer Opel wurde vermutliche beim Ein-oder Ausparken am Radkasten vorne links beschädigt. Zeugen die Hinweise auf deinen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell